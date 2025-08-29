Кипшидзе назвал решение об аффилированности УПЦ предлогом для преследования верующих

Это также воспринимается как очередная попытка оказать давление на каноническую церковь Украины, указал замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь воспринимает решение госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) об аффилированности Украинской православной церкви с РПЦ как предлог для преследования верующих, связь народов России и Украины с Русской православной церковью не может быть. Об этом в интервью "Россия-24" заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила, что установила факт аффилированности УПЦ с Русской православной церковью. Это дает основание Киеву добиваться полного запрета УПЦ через суд.

"Мы воспринимаем это решение как очередную попытку оказывать давление на каноническую церковь Украины, как предлог для преследования верующих, которые и так пострадали за эти годы. В этом признании есть огромная доля совершенно беспринципного цинизма. Конечно, Русская православная церковь объединяет народы России и Украины, конечно, они связаны канонически, связаны исторически, связаны духовно. Но эта связь никоим образом не касается политики, она не является предлогом для того, чтобы издеваться над верующими на Украине. Но именно это украинские власти продолжают делать и нашли для этого еще один предлог", - сказал он.

По его словам, народы России и Украины связаны Русской православной церковью "канонически, исторически и духовно", однако эта связь "не является предлогом для того, чтобы издеваться над верующими на Украине". "Но именно это украинские власти продолжают делать и нашли для этого еще один предлог", - добавил он.

Представитель РПЦ подчеркнул, что церковь продолжит свою молитву и свидетельство о происходящем с УПЦ. "Хотел бы сказать, что церковь будет делать то, что она делает всегда, а именно молиться о том, чтобы времена гонений прекратились, о том, чтобы почитание святынь было возвращено. Мы, как я уже говорил, убеждены в том, что наши молитвы будут услышаны. Мы также не будем прекращать нашего свидетельства там, где мы можем говорить о том, что творимое на Украине совершенно беззаконно и безобразно, не заслуживает никакого оправдания, которое пытаются предоставить украинским властям их западные, скажем так, хозяева", - заключил Кипшидзе.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ. В соответствии с ним с 24 мая этого года власти получили право инициировать процесс окончательного запрета религиозных организаций УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.