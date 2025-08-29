В начале июля подобные запреты действовали в 23 российских регионах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. 33 из 89 регионов России ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ, а также в интернет-ресурсах любой информации о применении БПЛА и последствиях их использования. Преимущественно запреты введены в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, подсчитал корреспондент ТАСС.

Ранее, в начале июля, по подсчетам ТАСС, подобные запреты действовали в 23 российских регионах.

Так, на текущий момент последним регионом, где ввели запрет, стала Воронежская область - 25 августа вышел указ губернатора, согласно которому вводится ограничение на публикацию данных о применении и его последствиях Вооруженными силами Украины на территории Воронежской области БПЛА. С 28 августа облдума региона ввела штрафы за публикацию данных, позволяющих идентифицировать тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета беспилотников, а также определять места атаки, факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений. Запрещается также обнародовать информацию, касающуюся мест расположения, дислокации военных объектов, несения службы сил и средств Минобороны и правоохранительных органов, мест расположения систем ПВО и РЭБ, результатов применения этих систем и их последствий.

12 августа в другом регионе ЦФО, Тамбовской области, впервые возбудили три административных дела за съемку последствий атак БПЛА. Запрет на публикацию действует в регионе с 14 июля. Подобная мера сохраняется еще в десяти регионах округа - Курской, Орловской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях. О введении ответственности за публикацию подобных материалов в регионе 26 августа сообщал глава Чувашии Олег Николаев.

В августе запрет на публикацию информации о применении беспилотников ввели еще в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Так, с 4 августа он действует в Оренбургской области, а с 13 числа - в Кировской, где запрещается распространять информацию в СМИ, интернет-ресурсах, мессенджерах и социальных сетях. Фото-, видео- и киносъемка применения и последствий БПЛА запрещены также в Пензенской, Нижегородской и Ульяновской областях, Чувашии, Мордовии и Удмуртии.

В Южном федеральном округе запрет на распространение информации о применении беспилотников распространяется теперь во всех регионах. Последней, 11 августа, запрет ввела Ростовская область, за нарушение также введены штрафы. В Севастополе официальный запрет на съемку БПЛА и других ракет и снарядов, используемых для атаки на город, отражения атак и прочих действий военнослужащих, последствий прилетов действует с октября 2022 года.

Другие субъекты РФ

Запреты на съемку и публикацию информации о действии беспилотников введены также в нескольких субъектах Северо-Западного федерального округа. Они действуют в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а с июля введены также в Псковской области и Республике Карелия. На Дальнем Востоке запрет остается только в Приморском крае. В регионах Сибири, Урала, Северного Кавказа, Москве и Московской области данные ограничения не вводились.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ, вводящий различные уровни реагирования в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Максимальный уровень, подразумевающий военное положение, вводится в четырех новых субъектах Федерации, для граничащих с ними регионов предусмотрен средний уровень реагирования. Уровень базовой готовности введен в остальных субъектах РФ, но для регионов ЦФО и ЮФО предусмотрен уровень повышенной готовности.