"Бетон" науки: как российские студенты в 2025 году решают вопросы с жильем

К расходам на обучение детей в вузе у родителей зачастую прибавляются расходы на их проживание. Отчасти это связано с дефицитом мест в общежитиях, отчасти — с личными предпочтениями студентов. Каждый третий родитель в России рассматривает возможность покупки квартиры для ребенка на период его обучения. Менее половины готовы оплачивать аренду. Сколько денег на это придется потратить в этом году и как в целом обстоят дела с жильем студентов — в материале ТАСС

Красиво жить не запретишь

Накануне нового учебного года эксперты "Яндекс недвижимости" провели опрос среди более чем 1 тыс. респондентов со всей России, имеющих детей школьного и студенческого возраста. Как показало исследование (имеется в распоряжении ТАСС), около 29% родителей рассматривают покупку квартиры для ребенка-студента в ближайшем будущем. 7% уже ее приобрели.

Среди тех, кто готов инвестировать в недвижимость для ребенка во время его обучения в колледже или вузе, большинство (52%) планируют уложиться в бюджет до 3 млн рублей. Еще 28% готовы потратить от 3 до 5 млн рублей, 20% — более 5 млн. Финансовыми источниками для покупки чаще всего становятся ипотека (56%) и личные сбережения (54%). Чуть более 17% хотели бы приобрести студенческое жилье при финансовой помощи других членов семьи, а 14% — с помощью продажи других активов.

В большинстве случаев родители отдают предпочтение однокомнатным квартирам (46%) и студиям (31%), реже рассматривают двухкомнатные варианты (20%). Наиболее востребованным типом жилья среди родителей студентов оказалась вторичная недвижимость — ее выбрали 45% опрошенных. Новостройку предпочли 33%. Для каждого пятого тип жилья не имеет значения. Есть и те, кто рассматривает приобретение частного дома (2%).

По словам коммерческого директора "Яндекс недвижимости" Евгения Белокурова, покупка квартиры для студента воспринимается родителями как стратегическое решение, а не просто способ решить вопрос с проживанием на время учебы. При этом более 40% родителей, имеющих несколько детей, планируют приобрести отдельную недвижимость для каждого. "После окончания обучения ребенка большинство (47%) готовы сохранить жилье для дальнейшего проживания выпускника, еще около 20% — для сдачи в аренду, почти 14% — для обучения второго ребенка", — рассказал он.

Арендуй — и води кого хочешь

Многие родители готовы оплачивать для детей-студентов съем жилья. Около 43% отмечают, что могли бы полностью вносить арендную плату, около четверти хотели бы помогать частично. В среднем на эти нужды родители готовы тратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. В мегаполисах расходы на жилье выше. Согласно аналитическим данным "Яндекс аренды", учащиеся в Новосибирске и Екатеринбурге снимают квартиры в среднем за 32 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Ленобласти медианная стоимость снимаемых студентами квартир превышает 34 тыс. рублей.

Дороже всего аренда обходится столичным студентам — 57,9 тыс. В Московском регионе среди работающих студентов самый популярный формат для долгосрочной аренды — однокомнатные квартиры, их снимают 58%. Следом идут двушки, студии и трешки. Неработающие студенты чаще снимают студии. Примечательно, что близкое расположение жилья к учебному заведению не является определяющим при выборе квартиры. Как показало исследование, более важными критериями стали наличие хороших соседей, качественный ремонт, быстрый интернет и полное обустройство мебелью и техникой. "Большинство готовы к поездкам на общественном транспорте, главное, чтобы квартира была комфортной, безопасной и подходила по внутреннему оснащению", — комментируют эксперты "Яндекса".

Особенно активно квартиры для съема ищут в июле и августе. "В это время активность аудитории на 30–35% выше фоновых значений", — заявил ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По оценке эксперта, до половины роста спроса на арендное жилье обеспечивают студенты. Особых отличий в правилах найма для этой категории арендаторов нет. "Ограничения (например, на посещение гостей — прим. ТАСС) не носят массового характера. Довольно часто переговоры и оформление сделки проводят родители, с которыми такие идеи вряд ли кто-то решится обсуждать", — говорит Алексей Попов.

Общежития в дефиците

Студенческие общежития как альтернатива покупке или аренде жилья в России есть, но она, как показывает практика, довольно ограниченная. Еще пару лет назад возможность поселиться во время обучения в общежитии была доступна всего 23% студентов. Проблемы с получением мест есть даже у обучающихся на очном отделении, поскольку, как говорит закон "Об образовании в РФ", жилые помещения предоставляются "при наличии соответствующего жилищного фонда". Нет фонда — нет мест.

Кроме того, решение о заселении регламентируется "локальными нормативными актами" образовательных учреждений, а правила в них могут отличаться. Приоритет — у детей-сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также студентов, проходивших военную службу в течение минимум трех лет по контракту. Они могут получить место бесплатно. Впрочем, и за оплату места в общежитии могут получить далеко не все.

Как рассказал ТАСС руководитель общероссийской Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король, "на практике бюджетники еще могут получить желанное место в общежитии, но для платников, как правило, перспективы совсем не радужны. Для них мест почти никогда нет".

Более того, по его словам, даже нуждающихся бюджетников заселяют не всегда. "В некоторых вузах недостаток мест исчисляется сотнями мест. Там вводят незаконные практики, когда студентов выселяют каждый год из общежития и заселяют на их места первокурсников. Такие ситуации отслеживаем и мы во Всероссийском студенческом союзе, и на них активно реагирует прокуратура, внося представления ректорам об устранении нарушений. Минобрнауки России держит руку на пульсе", — заявил он.

По данным Минобрнауки, на платной основе в российских вузах сегодня обучаются 52% от общего числа студентов (более 2,4 млн человек). В Москве эта цифра еще выше — 65%. При этом только в столице в студенческих общежитиях не хватает 25–30 тыс. мест. К 2030 году эту проблему обещают устранить при помощи капитального ремонта 800 общежитий по всей стране. А пока этого не произошло, семьям студентов придется платить и за гранит науки, и за "бетон" для его усвоения.

Евлалия Самедова