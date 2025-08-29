Глава Федерации альпинистов республики Эдуард Кубатов отметил, что аналогичная система существует в Непале, Пакистане и Тибете

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Киргизия рассматривает возможность введения разрешительной системы на высокогорные восхождения, аналогичной действующей в Непале и Тибете, после трагедии с альпинистами в районе пика Победы в августе 2025 года. Об этом заявил глава Федерации альпинистов республики Эдуард Кубатов.

"В Кыргызстане нет прямой нормы в законе, запрещающей восхождение без разрешения. Горы у нас открытые, в полном доступе, и каждый человек, который чувствует себя способным, идет на восхождение. Я хочу отметить, что это ответственность самого спортсмена и туркомпании", - приводит его слова киргизское государственное информагентство Кабар.

Кубатов отметил, что в Непале, Пакистане и Тибете существует система, при которой альпинист должен получить разрешение перед восхождением, это касается прежде всего вершин высотой 8 тыс. м. "Поэтому, возможно, мы переймем опыт этих стран, и будет создана такая регуляция, когда каждый альпинист должен будет получить специальное разрешение от государства на восхождение", - отметил он.

Глава федерации подтвердил также информацию начальника базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрия Грекова, что с пика Победы за все время не спустили ни одного тела погибшего альпиниста.

В настоящий момент в Киргизии желающие подняться на вершины от 5 тыс. м и выше должны лишь официально уведомить местные подразделения МЧС о дате и маршруте. Это должны также делать туристические компании, организующие такие восхождения.

О погибших и пропавших в высокогорье Киргизии альпинистах в августе

С 16 августа спасатели Киргизии осуществляли попытки эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая сломала ногу и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Отправленный 16 августа вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

25 августа сотрудники киргизского МЧС не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды. Начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил тогда ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание альпинистки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей.

27 августа была предпринята аэровидеосъемка пика Победы, по итогам которой Государственный комитет национальной безопасности Киргизии не обнаружил признаков жизни альпинистки. В свою очередь в МЧС республики ее признали без вести пропавшей.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста Луки Синигальи. После получения россиянкой травмы спортсмен из Италии сумел добраться до нее, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Двое других участников группы - россиянин Роман Мокринский и немец Гюнтер Зигмунд - были эвакуированы.

С 10 августа пропала связь с гражданами Ирана Марьямом Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом, которые прибыли в страну для восхождения на пик Победы в начале августа. На их поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов. В альпинистском сообществе Киргизии предполагают, что они погибли.

19 августа с пика Хан-Тенгри было вывезено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.