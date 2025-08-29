Спортсмен из Италии сумел добраться до застрявшей на пике Победы россиянки и доставить ей предметы первой необходимости, однако при спуске он умер от отека мозга

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение мужественным поступком итальянского альпиниста Луки Синигальи, который ценой своей жизни пытался спасти застрявшую на пике Победы на высоте около 7 200 м россиянку Наталью Наговицину.

Итальянский альпинист Лука Синигалья был одним из участников группы Наговициной. В процессе спасательной операции спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки и доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он умер от отека мозга.

"Ну и, конечно, отдельно хотелось бы отметить мужество альпинистов, они с огромным риском для жизни, а для гражданина Италии это был не риск для жизни, это было прощание с жизнью, доставили палатку, продукты, спальный мешок, что стало частью такой спасательной операции, доставили баллон с газом, - подчеркнула дипломат на брифинге. - К сожалению, итальянец Синигалья скончался во время спуска".

По словам Захаровой, это была "страшная картина", потому что итальянец узнавал о своем состоянии "буквально в прямом режиме, общаясь с теми, кто старался онлайн оказать ему помощь".

"И вот такое впечатление, что это еще один из многих примеров того, как на самом деле мы относимся друг к другу, и это ответ тем, кто нам мешает так друг к другу относиться", - добавила она.

По мнению официального представителя МИД РФ, качества, проявленные итальянским альпинистом, "олицетворяют собой истинные качества и ценности итальянского народа".

О ситуации

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти ее была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.