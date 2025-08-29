Директор Эрмитажа отметил, что "это имя, которое стало символом нашей истории"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вклад народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина нельзя описать словами, его уход из жизни - огромная утрата. Такими словами в беседе с ТАСС поделился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Это огромная утрата, но на самом деле человек вечный и ушел в вечность. Это классик, это имя, которое стало символом нашей истории, благодаря таким, как он, наша история замечательная. <…> И вклад [Щедрина] нельзя описать словами - он описывается воздухом и небом", - сказал он.

Ранее стало известно, что Щедрин ушел из жизни в возрасте 92 лет. Причиной стала продолжительная болезнь. Композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни.