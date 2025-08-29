Президент выразил уважение "тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва признательна Пекину за сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - подчеркнул президент РФ.

"Наш долг - всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов, - указал Путин. - С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран".