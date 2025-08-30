Наемник Астрай признался, что приходилось красть оружие у военных ВСУ

Уроженец Испании также рассказал, что первые пятеро его "товарищей погибли именно по причине нехватки боеприпасов"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отсутствие необходимой экипировки, оружия и боеприпасов в распоряжении наемников из других государств, воевавших на стороне ВСУ, заставляло их красть у украинских военнослужащих. Об этом рассказал уроженец Испании Хуан Астрай.

Видеоподкаст "Вся правда о войне на Украине: из окопов", в котором принял участие наемник, вышел на канале El Canal del Coronel в YouTube. Астрай воевал на стороне ВСУ.

"На самом деле, первые пятеро моих товарищей погибли именно по причине нехватки боеприпасов, - сказал он в беседе с ведущим, полковником в отставке Педро Баньосом. - Тебе дают четыре магазина. Украинцам давали больше. Прибывала военная помощь, украинцам из моей же роты раздавали оружие, ручные гранаты. Все. Иностранцам не давали ничего".

Астрай рассказал о случае, когда ему и его подчиненным пришлось пойти на кражу, чтобы обеспечить себя всем необходимым. "Что я должен был делать? Я не крал вообще никогда в своей жизни. Но, когда я увидел, что мой взвод оставляют [фактически] без боеприпасов, с четырьмя магазинами отправляя на бой в городе, - чего, учитывая боевую мощь противника, хватит на 15 или 20 минут перестрелки - <…> я сказал [своим подчиненным]: "Слушайте. Видите спящих украинцев? Хочу, чтобы вы пошли и забрали у них магазины [с патронами]. И если вам кто-то что-то скажет, отправляйте всех ко мне, пусть говорят со мной".

В результате одной такой вылазки взводу Астрая удалось унести два пулемета, четыре пистолета, две винтовки CZ Scorpion. Каждый боец взял по две ручные гранаты и как минимум по восемь магазинов с патронами. Еще 11 магазинов и 5 коробок с боеприпасами россыпью Астрай унес сам.

Он отметил, что в первые месяцы боевых действий на Украине иностранные наемники не обеспечивались экипировкой и оружием, пожертвованными даже теми странами, гражданами которых они сами являлись. "На самом деле из тех грузов [с военной помощью] из Испании или из других стран <…> я не видел ничего из этого, - заявил он. - У меня поначалу даже шлема не было. У моего бразильского товарища не было бронежилета, я ему свой отдал. У другого берцев не было, он в кедах ходил". Астрай добавил, что за проживание и транспорт прибывшие на Украину иностранные добровольцы должны были платить сами.