Эксперты посоветовали избегать лилий и гиацинтов из-за сильного аромата

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Роскачестве дали рекомендации по выбору букетов к 1 сентября, в частности, рекомендовали избегать лилий и гиацинтов из-за сильного аромата. Об этом рассказали ТАСС в организации.

"Стоит избегать цветов с сильным, навязчивым ароматом, который может вызвать головную боль или аллергическую реакцию как у самого ребенка, так и у окружающих. По этой причине не рекомендуется выбирать лилии или гиацинты", - отметили эксперты.

Кроме этого, также в Роскачестве рекомендовали избегать роз из-за шипов и колючек в целях безопасности для ребенка. В композиции и острых или режущих декоративных элементов, проволок и токсичных растений. Все составляющие букета должны быть надежно закреплены, отметили в организации.

Главный принцип, на котором делают акцент специалисты, - удобство ребенка. Букет не должен быть слишком тяжелым или громоздким, чтобы первокласснику было комфортно держать его в руках. В идеале композиция должна быть небольшой, ее должно быть легко нести.

В Роскачестве также советуют обращать внимание на практичность и долговечность букета. Важно, чтобы он сохранял свежесть в течение всего дня, даже находясь несколько часов без воды. Надежным выбором станут хризантемы, герберы или альстромерии - эти цветы отличаются стойкостью и продолжительным сроком жизни. От цветов с быстро осыпающимися лепестками, как у некоторых сортов маков, или легко ломающимися стеблями лучше отказаться, рекомендовали эксперты.

"Покупать цветы рекомендуется в проверенных торговых точках, где соблюдаются условия хранения, а не у уличных торговцев", - добавили в Роскачестве.