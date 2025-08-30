Ольга Васильева отметила, что обществознание - предмет, который направлен на более взрослое восприятие

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Изменение соотношения часов преподавания обществознания и истории в российских школах - опыт, заимствованный у Советского Союза. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

С 1 сентября 2025 года число уроков истории увеличится с 340 до 476 часов, включая модуль "История нашего края" в 5-7 классах (предусмотрено 68 часов всеобщей истории и 34 часа краеведения в год). При этом обществознание исчезнет в 6-7 классах, а к 2026 году сохранится только для 9-11 классов.

"Так было в советской школе. В 9-10 классах у нас было обществоведение, остальное время уделялось истории: как всеобщей, так и, самое главное, отечественной. Поэтому в изменении соотношения обществознания и истории я не вижу ничего из ряда вон выходящего или чего-то очень нового", - сказала Васильева.

По словам главы РАО, обществознание - тот предмет, который направлен на более взрослое восприятие. Для учеников средней школы есть другие дисциплины, которые соприкасаются с тематикой, которую в 6-7 классах освещало обществознание. В их числе география, история и отчасти литература.

"Я всегда говорила, что история, литература и родной язык - это те предметы, которые формируют человека как личность. И не знать свою историю невозможно", - подчеркнула президент РАО.