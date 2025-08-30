Другие категории мошенничества, которых опасаются очень мало опрошенных - это кибершпионаж, травля в сети, атаки через умные устройства, сталкинг и слежка

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мошенничество с применением ИИ стало представлять для россиян, по их словам, почти такую угрозу, как и обычные звонки и СМС от мошенников, следует из совместного опроса ТАСС и "Лаборатории Касперского". При этом сталкивались с ИИ в таком виде очень мало людей.

Мошеннические звонки и СМС наибольшей угрозой считают 60% из порядка 1 тыс. опрошенных. 54% больше всего боятся, что их аккаунты взломают, далее по уровню опасности идет мошенничество с помощью ИИ (52%). При этом доля опасающихся того, что к ним применят искусственный интеллект, выше среди женщин (57% против 46% среди мужчин) и среди людей старшего возраста (58% среди людей от 55 лет против 46% у тех, кому от 35 лет).

Тем не менее, со звонками или СМС от мошенников сталкивались 83% респондентов, а с ИИ - пока лишь 8%. Также в топ того, что россияне уже ощущали на себе, входит тот же взлом аккаунтов (37%) и спам (57%), хотя спам наибольшую угрозу представляет лишь для 19%.

Другие категории мошенничества, которых опасаются очень мало опрошенных - это кибершпионаж (16%), травля в сети (16%), атаки через умные устройства вроде умных розеток и колонок (15%), сталкинг и слежка (13%). Гораздо большее число россиян опасаются утечек своих данных из компаний (48%), фишинга (46%) и применения вредоносного ПО (39%).

Опрос проводился внутренним исследовательским центром "Лаборатории Касперского" в июле 2025 года среди людей из крупных городов России.