Их схемы работают только в переписке, а приглашение прогуляться в парке разрушит все сценарии, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Приглашение прогуляться в парке может помочь защититься от мошенников во время онлайн-знакомств. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Онлайн-знакомства - один из самых любимых инструментов мошенников. Фальшивые профили, "романтические" просьбы о переводах, легенды про срочные билеты или предложения инвестировать - схем десятки. Но у всех есть одна уязвимость - они работают только в переписке. Простое приглашение: "давай погуляем в парке", рушит все сценарии. Там, где нужны настоящие встречи, легенды заканчиваются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нескольких схемах мошенничества, распространенных на сайтах знакомств. Так, например, злоумышленники нередко выдают себя за привлекательных девушек или молодых людей, ведут живое общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают встретиться, прислав ссылку на фальшивый билетный сайт.