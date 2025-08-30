Два пациента вместе отдыхали на Шри-Ланке, отмечает ведомство

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья из Шри-Ланки подтвержден в России в ходе эпидрасследования, проводится исследование биоматериала третьего пациента. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

После проведения эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, которое выявило завозной случай лихорадки чикунгунья, а также после работы с контактными лицами, у двух других членов семьи были обнаружены симптомы повышенной температуры. Как сообщает ведомство, семья находилась на отдыхе в Шри-Ланке. Результаты ПЦР-теста, проведенного в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвердили наличие вируса чикунгунья у одного из членов семьи. Биологический материал отправлен в ГНЦ "Вектор" для окончательного подтверждения диагноза.

В пресс-службе добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего возможного пациента с повышенной температурой.

Риск распространения инфекции в стране отсутствует, инфекция не передается от человека к человеку. В РФ количество комаров-переносчиков не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом в этом году зафиксированном завозном случае лихорадки чикунгунья в России. Уточнялось, что пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.