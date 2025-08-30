Альпинист-спасатель из России уточнил, что Наталья Наговицина была достаточно опытной, но ей явно не хватало физической выносливости

БИШКЕК, 30 августа. /ТАСС/. Российская альпинистка Наталья Наговицина могла прожить на пике Победы с учетом переданных ей другими членами группы запасов альпинистского газа примерно пять дней. Такое мнение высказал альпинист-спасатель из России Баир Батуев, получивший травму позвоночника 16 августа в результате падения вертолета при неудачной попытке эвакуации Наговициной с вершины.

"Дней пять, наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа. С [поломанной] ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега. Они (Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд - прим. ТАСС) с ней ночевали в палатке. Они, скорее всего, набили снега ей. Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация. Тот же Лука, когда начал спускаться, обморозил руку, у него начался отек мозга. Причем у него все скоротечно произошло", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Батуев уточнил, что Наговицина была достаточно опытной, но ей явно не хватало физической выносливости, чтобы идти на пик Победы.

"У Натальи Наговициной был второй разряд [по альпинизму]. У нее был определенный опыт, она и на пятерки (вершины высотой 5 тыс. м - прим. ТАСС) ходила. Но помимо такого опыта нужны еще и физические кондиции. Насколько я знаю, Наташа медленно ходит. Та группа <...>, они очень медленно шли все. Что Рома Мокринский шел медленно, и его ждали там. Лука Синигалья был опытнейший. Но он, как говорили, идет медленно", - подчеркнул альпинист.

Батуев полагает, что в Киргизии нужно менять систему организации восхождений на сложные и высокие горные вершины. "Однозначно надо что-то менять [при организации восхождений] на Победу, потому что это одна из самых сложных вершин", - констатировал он. Спортсмен напомнил, что ранее на пик Победы допускали людей не ниже уровня кандидата в мастера спорта.

О попытках спасения Наговициной

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста Луки Синигальи. Спортсмен сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он умер от отека мозга. Два других участника группы - россиянин Роман Мокринский и немец Гюнтер Зигмунд - были эвакуированы.

25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. 27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей.