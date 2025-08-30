"Комета" прибыла первым регулярным рейсом из Сочи в Сухум

В столицу Абхазии прилетели более 80 пассажиров

СУХУМ, 30 августа. /ТАСС/. Первый регулярный рейс скоростного судна на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" состоялся из Сочи в Сухум, в столицу Абхазии прибыли более 80 пассажиров. Об этом ТАСС сообщил главный инженер Абхазского морского пароходства Григорий Тамбия.

Ранее 6 августа состоялся тестовый рейс "Кометы" в Сухум.

"В Сухум прибыл первый пассажирский рейс "Кометы" с 81 пассажиром. Судно прибыло вовремя, как и планировалось, в 12:50 мск. Отправление судна обратно в Сочи запланировано на 16:30 мск. Уже заявлено о приобретении порядка 90 билетов из Сухума в Сочи", - сообщил Тамбия.

Ранее представитель судовладельца Павел Марухин сообщал, что навигация по маршруту продлится до 1 октября. Вместимость судна - 120 мест, стоимость единого билета Сочи - Сухум - Сочи - от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.