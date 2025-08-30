Глава государства поручил правительству в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в 2028 году мероприятия, приуроченные празднованию 225-летия со дня рождения русского поэта-мыслителя, лирика Ф. И. Тютчева. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Учитывая значительный вклад Ф. И. Тютчева в развитие отечественной и мировой литературы и в связи с исполняющимся в 2028 году 225-летием со дня его рождения, постановляю: провести в 2028 году мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения Ф. И. Тютчева", - отмечается в указе.

Кроме того, согласно документу, глава государства поручил правительству в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке проведении мероприятий, посвященных празднованию памятной даты.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Федор Тютчев - русский поэт, автор стихотворений "Летний вечер", "Видение", "Последний катаклизм", "Как океан объемлет шар земной", "Бессонница", был награжден орденами святого Владимира III степени (1860), святого Станислава I степени (1861) и святой Анны I степени (1863).