По данным исследования коммуникационного агентства, среди причин перехода респонденты чаще всего указывают стремление охватить дополнительную аудиторию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 60% российских блогеров планируют перейти со своими каналами в новый отечественный мессенджер Max, причем 27% собираются разрабатывать контент-план специально под него. Об этом сообщается в исследовании коммуникационного агентства Social Stars, результаты которого поступили в ТАСС.

"64% российских блогеров планирует перейти со своими каналами в новый отечественный мессенджер Max (причем 10% из них отметили, что уже перешли на платформу). 31% опрошенных не планирует заводить каналы в Max в ближайшее время, 9% - затрудняются ответить", - говорится в результатах исследования.

Среди причин перехода респонденты чаще всего указывают стремление охватить дополнительную аудиторию ("еще одна платформа не повредит, это дополнительный трафик"), а также желание быть среди первых, кто осваивает площадку. Те, кто не готов перейти, отмечают отсутствие на платформе своей аудитории (72%) и необходимого функционала (45%). Кроме того, 65% неготовых перейти признались, что у них достаточно активных каналов, и они не хотят распыляться на новые площадки.

Исследование также показало, что 73% опрошенных планируют публиковать в Max контент из других соцсетей. Основная причина - желание протестировать новую платформу без дополнительных затрат времени и ресурсов на создание уникального контента. Еще 27% респондентов собираются разрабатывать контент-план специально под формат и аудиторию Max.

Что касается типов контента, который блогеры планируют публиковать, то большинство (55%) делает ставку на привычные форматы - тексты и фотографии. Еще 30% собираются активно использовать видеоконтент, оставшиеся 15% будут публиковать голосовые сообщения.

"Я знаю, что есть блогеры, которые публикуют контент на разных площадках копипастом. Это не моя история. Для меня важно, чтобы посты были уместны и воспринимались органично. Мои подписчики в Max увидят уникальный продукт, а также активности и конкурсы, которых не будет нигде больше", - отметил блогер Николай Соболев, его слова приводятся в исследовании.

Функционал мессенджера

Согласно исследованию, хорошо знают о функционале Max 23% опрошенных, еще 37% отметили, что слышали о нем, но не изучали. Также 40% ответили, что не знают о функционале и планируют делегировать публикации помощникам.

"Мне пока в Max не хватает привычных "фич" вроде того же автопостинга. Но видно, что проект каждый день развивается, появляются новые возможности. Думаю, через пару месяцев он выйдет на совсем другой уровень и не будет уступать остальным платформам", - считает блогер Саша Спилберг, ее слова также привели в пресс-службе.

Среди ожидаемых функций Max лидируют: прямые трансляции (90%), платные подписки (47%), встроенный магазин (36%). Также на вопрос "Какие функции сделали бы Max более привлекательным?" блогеры дали свои варианты ответа: аналитика по подписчикам, автопостинг, рекламный кабинет и продвижение публикаций, интеграция с другими соцсетями.

Что касается монетизации, то большинство (54%) отметило, что хотело бы использовать платформу для заработка (продавать товары, запускать платные подписки, проводить консультации). Многие (37%) подчеркнули, что примут окончательное решение о монетизации, когда в мессенджере появятся удобные и понятные инструменты. Некоторые (9%) отметили, что не рассматривают Max как канал дохода - по крайней мере на первом этапе.

Об исследовании

Исследование проводилось с середины по конец июля 2025 года в два этапа. На первом этапе был проведен качественный опрос в формате интервью среди 10 респондентов с аудиторией от 100 тыс. до 7 млн. подписчиков. Затем вопросы были заданы 300 блогерам с аудиторией от 100 тыс. до 10 млн. подписчиков.