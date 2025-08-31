В России вводятся штрафы до 2 млн рублей за продажу зажигалок детям

Нормы вступают в силу с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Штрафы до 2 млн рублей вводятся в России за продажу детям зажигалок и баллончиков для их заправки. Такие нормы вступают в силу с 1 сентября.

Законом внесены изменения в КоАП. Так, за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения теперь предусматривается такая же административная ответственность, как и за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства (ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ).

Для физических лиц предусмотрен штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП - штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а для организаций - штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вступление указанных норм, подчеркнул необходимость уберечь детей от необдуманных поступков, которые могут привести к серьезным последствиям.