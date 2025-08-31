Производство таких медикаментов должно быть обеспечено на территории РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перечень стратегически важных лекарств для лечения преобладающих в России болезней вводится с 1 сентября, производство таких лекарств должно осуществляться на территории страны. Соответствующий закон опубликован.

В перечень войдут те лекарства, которые применяют в профилактике и лечении болезней, преобладающих в структуре заболеваемости в России. Уточняется, что производство таких лекарств должно быть обеспечено на территории РФ.

В России с 2010 года существует перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено в РФ. Однако до принятия соответствующего закона определение таких медикаментов в законодательстве четко сформулировано не было, как и обязанность кабмина формировать критерии стратегической значимости.

Стратегически значимые лекарства, согласно определению закона, должны, будучи производимыми в России, обеспечивать потребности отечественного здравоохранения в лечении наиболее распространенных заболеваний.