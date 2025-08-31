В России вступил в силу запрет на посещение пляжей с собаками

Исключение будет распространяться только на собак-поводырей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Посещение пляжей для купания с собаками запрещено в РФ, соответствующий федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах" вступил в силу 1 сентября.

"Посетителям пляжей запрещается приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - говорится в тексте документа.

При этом запрет не распространяется на водоемы, только на места для купания на пляжах.

Этот же закон разграничивает полномочия властей разного уровня в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. На федеральном уровне это - компетенция МЧС России. В частности, Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) будет надзирать за коммерческими и частными маломерными судами.

"Аналогичная ситуация с удостоверениями на право управления маломерками: владельцы дипломов капитанов после окончания срока их действия должны будут сдать экзамены в ГИМС и получить удостоверение на право управления маломерными судами. Срок его действия - 10 лет", - добавили в МЧС.