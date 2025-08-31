Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю

Нововведение начинает действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выпускники колледжей с 1 сентября 2025 года смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

Соответствующие изменения ранее были внесены в закон "Об образовании". Если направление учебы в колледже и вузе совпадает, будет возможность поступить на основе вступительных испытаний. Если нет, надо будет сдавать ЕГЭ. Как поясняли авторы инициативы, нововведения должны повысить качество подготовки абитуриентов.

Ректор Московского государственного педагогического университета Алексей Лубков поддерживает указ президента России, идея которого, как он объяснил ТАСС, "заключается в том, что поступающий в колледж сам должен проектировать траекторию своего дальнейшего образования, осознавать возможные позитивные перспективы и риски".

Ранее в законодательстве не было оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз. Согласно прежней редакции закона, прием любых абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился по результатам вступительных экзаменов - их форма и перечень определялись вузом. Однако, отмечали авторы инициативы, такой подход не обеспечивал качественный состав поступающих и не мотивировал граждан к выбору одной специальности, по которой они будут работать в дальнейшем.