В России выросли штрафы за непропуск машин с мигалками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Штрафы за непропуск машин с мигалками увеличились в России с 1 сентября, они теперь грозят водителям, не пропустившим любую машину с проблесковыми маячками, а не только с цветографической раскраской. Этот следует из соответствующей нормы закона, которая в понедельник вступила в силу.

Теперь, если машина подает специальный сигнал - сирену, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая - синим, водитель должен на обочине остановиться. Также теперь нельзя обгонять кортеж.

За непропуск машин скорой помощи, полиции или пожарной группы с включенными проблесковыми маячками и сиреной водителям грозит штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Такое же наказание ждет нарушителей и за отказ пропустить кортеж, а также машины, не имеющие нанесенных на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковыми маяками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.

За непредоставление преимущества автомобилям спецслужб (скорая помощь, пожарные, полиция) ранее был предусмотрен штраф в размере от 4,5 до 7,5 тыс. рублей либо лишение водительских прав сроком от 3 месяцев до одного года. Вместе с тем, если речь шла о машинах без окраски, то штраф составлял всего 500 рублей.

Почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский в разговоре с ТАСС отметил, что такие новшества положительно отразятся на дорожной безопасности.