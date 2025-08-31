В России с 1 сентября вводятся штрафы за поиск экстремистских материалов

Закон предусматривает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, вступает в свою силу с 1 сентября 2025 года.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 23 июля на совещании с участием главы государства пояснял, что нововведения не коснутся рядовых пользователей - поисковые системы будут предоставлять в МВД запросы граждан только в рамках возбужденного уголовного дела. Министр отмечал, что правоохранители должны будут доказать умысел, а также тот факт, что пользователь заранее знал о том, что это экстремистские материалы, включенные в соответствующий перечень.

Согласно закону, за поиск экстремистских материалов, указанных в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, нарушители заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в РФ с 1 сентября начинает действовать закон, ограничивающий рекламу средств обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Изменения внесены в Федеральный закон "О рекламе".

Согласно обновленным положениям, запрещается реклама программно-аппаратных средств, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, деятельность которых ограничена законодательством Российской Федерации.

За нарушение данного предписания предусмотрена административная ответственность как для рекламодателей, так и для распространителей рекламы. Размер штрафных санкций составляет для физических лиц: от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц: от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, а для юридических лиц: от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.