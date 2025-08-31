Нововведение начинает действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Технологии на базе искусственного интеллекта смогут применяться медицинскими специалистами в ходе телемедицинских консультаций с 1 сентября. Приказ Минздрава России опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

C 1 сентября специалисты смогут применять системы поддержки принятия врачебных решений, которые используют технологии искусственного интеллекта для проведения отложенных консультаций и консилиумов врачей. Такие системы помогают врачу проанализировать медицинские данные пациента без общения между ними.

Кроме того, обязанными реагировать на критические отклонения показателей здоровья пациента по месту его нахождения будут не только врачи - теперь кроме них могут отвечать также и другие медицинские работники, принимающие участие в наблюдении за больным.