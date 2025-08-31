В рамках эксперимента 70% заработной платы станет базовой частью, а оставшиеся 30% будут стимулирующими выплатами, которые будут устанавливать руководители образовательных учреждений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов стартовал в трех пилотных регионах: Владимирской и Сахалинской областях, а также Удмуртии. Планируется, что со следующего года это нововведение коснется всей страны.

В рамках эксперимента 70% заработной платы станет базовой частью, а оставшиеся 30% будут стимулирующими выплатами, которые будут устанавливать руководители образовательных учреждений.

Планируется, что данное нововведение повысит прозрачность и эффективность системы оплаты труда в сфере образования, а вопрос о единых подходах к системе оплаты труда для сокращения дифференциации средних зарплат учителей в разных регионах будет отражен в готовящейся стратегии развития образования. Ранее в Минпросвещении РФ отмечали необходимость внедрения системы учительского роста и отложенного вознаграждения педагогов за успехи их выпускников, стимулирования молодых учителей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщал ТАСС, что пилотный проект по справедливой системе оплаты труда бюджетников в регионах, который запустят в 2025 году, охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и ссузов. Для каждой из сфер подберут по три региона.