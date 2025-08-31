Врачи с 1 сентября могут назначать пациентам БАДы

Назначение биологически активных добавок возможно только при наличии показаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые правила регулирования применения биологически активных добавок (БАД) на территории РФ вступили в силу с 1 сентября. Врачи получили возможность назначать пациентам БАДы при наличии показаний к применению.

"Медицинские работники <...> вправе назначать зарегистрированные биологически активные добавки, включенные в перечень биологически активных добавок, при наличии показаний к их применению. Биологически активные добавки назначаются в соответствии со схемами их применения, установленными методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов", - говорится в опубликованном федеральном законе.

Согласно тексту документа, в перечень биологически активных добавок включаются те, что были произведены в Российской Федерации, отвечают установленным правительством критериям качества биологически активных добавок и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.