Каршеринг в Москве теперь доступен только пользователям с Mos ID

Это позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Верификация через mos.ru стала обязательной для пользователей каршеринга в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Наш город - мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тыс. поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля. Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. <…> Верификация не займет много времени, достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн", - написал в своем телеграм-канале Собянин.

Он пояснил, что проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам - быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.

Ранее такая проверка стала обязательной для курьеров и пользователей аренды электросамокатов. По словам мэра, данная мера показала высокую эффективность - аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%.