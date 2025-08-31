В России иноагенты не смогут заниматься просвещением с 1 сентября

Соответствующие поправки внесли в законы "Об образовании в РФ" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"

МОСКВА, 1 сентября . /ТАСС/. Участие в просветительской и образовательной деятельности в России для иностранных агентов полностью запрещено с 1 сентября 2025 года.

Соответствующие поправки внесены в законы "Об образовании в РФ" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Ранее иноагенты не могли заниматься образованием и просвещением только в отношении детей.

Нововведения распространяют этот запрет на образовательную и просветительскую деятельность в отношении взрослых. В законе также отмечается, что лицензия на образовательную работу отныне сразу прекращает свое действие, если ее обладатель получил статус иноагента.

Новые нормы вводят еще несколько ограничений. Так, некоммерческие организации - иноагенты отныне не могут быть включены в реестр социально ориентированных НКО. Физические лица - иностранные агенты, в свою очередь, теперь не могут входить в органы управления государственных корпораций.

Кроме того, документ усиливает контроль за финансовой поддержкой иноагентов. Согласно российскому законодательству, иностранным агентам нельзя получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Поправки запрещают финансирование таких лиц и на муниципальном уровне.