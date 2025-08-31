Новые правила не коснутся тех, кто уже получил документы о дополнительном образовании, и тех, кто уже поступил на учебу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, разрешающий переподготовку учителей школ только в муниципальных и государственных организациях, вступает в силу 1 сентября 2025 года. При этом нововведения не коснутся лиц, которые до дня вступления в силу закона уже получили документы о дополнительном профессиональном образовании, а также тех граждан, которые уже были приняты на такое обучение.

Согласно новым нормам, дополнительное профессиональное образование лиц, не являющихся педагогами, но желающих заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, будет проводиться в государственных и муниципальных организациях. В таких же организациях должно будет осуществляться и дополнительное профессиональное образование педагогических работников по основным общеобразовательным программам.

Вместе с тем указанное дополнительно образование можно будет получать в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территориях инновационного центра "Сколково" и других инновационных научно-технологических центров, а также в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, регион, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале. Допобразование в сфере физкультуры и спорта педагоги смогут получать в общероссийских спортивных федерациях.

Закон также устанавливает несколько ограничений для получения дополнительного профессионального образования педагогов по направлению работодателя. Получение такого допобразования может проходить только по профильным программам повышения квалификации или по программам профпереподготовки для приобретения новой квалификации в области педагогической деятельности.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов в беседе с ТАСС выразил мнение, что новый закон, разрешающий переподготовку учителей школ только в муниципальных и государственных организациях, позволит значительно повысить качество образовательного процесса.

"Университеты, подведомственные Министерству просвещения РФ, располагают квалифицированным профессорско-преподавательским составом, современными методиками и ресурсами для обеспечения высокого уровня переподготовки. Это, безусловно, обеспечит единые стандарты и методологические подходы в обучении, что особенно важно для подготовки профессиональных кадров и актуализации современных образовательных практик. Государственное финансирование программ переподготовки позволит оптимально распределять ресурсы, учитывая приоритеты образовательной политики и потребности каждого региона", - поделился он.