Фельдшеры и акушерки при нехватке врачей смогут заменять участковых врачей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обязанности участковых врачей-терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случае нехватки специалистов в России с 1 сентября смогут исполнять фельдшеры и акушеры (акушерки). Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

"Утвердить порядок возложения руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения", - говорится в приказе Минздрава России.

Кроме того, фельдшер или акушер смогут назначать пациентам к применению лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные. Освобождение их от функций лечащего врача производится на основании приказа руководителя медорганизации.