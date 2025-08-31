Проект ранее апробировали в 11 пилотных субъектах РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Карьерное сопровождение школьников, студентов колледжей и вузов с 1 сентября масштабируют на всю Россию. Проект позволит заранее готовить кадры с учетом потребностей экономики, а также даст молодым людям возможность найти реальное применение своим талантам и получить дополнительные профессиональные ориентиры.

Ранее проект апробировали в 11 пилотных субъектах РФ - это Владимирская область, Калужская область, Камчатский край, Красноярский край, Липецкая область, Омская область, Самарская область, Тульская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

Теперь студенты вузов и колледжей по всей стране получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале "Работа России", там будет доступно 15 сервисов по профориентации - для трудоустройства и профессионального развития. Далее карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально. Они будут в том числе учитывать оценку рисков нетрудоустройства и рекомендовать включить в план те или иные сервисы, которые помогут их снизить.

Сначала консультанты подберут варианты производственной или преддипломной практики, а на выпускных курсах - помогут найти студенту оплачиваемую стажировку и объяснят, как оформить необходимые документы на платформе "Работа России".

Также консультанты могут подобрать варианты временной занятости на период каникул, сориентируют, как попасть на экскурсии на предприятия и поучаствовать в ярмарках вакансий, помогут составить и разместить резюме на портале "Работа России", а также подберут подходящие вакансии и подготовят к собеседованию. Кроме того, научат самопрезентации и расскажут, как быстро адаптироваться в новом коллективе.

Предполагается также, что в каждом регионе с привлечением местных работодателей будут созданы единые планы профориентации школьников, которые будут содержать экскурсии на предприятия, тестирования, профессиональные пробы и другие мероприятия по практическому ознакомлению с востребованными в будущем профессиями. Такие планы будут формироваться ежегодно до начала учебного года.