МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) с 1 сентября наделяется полномочиями по мониторингу деятельности страховых медицинских организаций. Полученные при мониторинге данные будут направляться в органы власти и ЦБ РФ.

Согласно принятому закону, ФФОМС наделяется полномочием по мониторингу деятельности страховых медицинских организаций и размещению результатов этого мониторинга на своем официальном сайте, а также по установлению порядка мониторинга деятельности страховых медицинских организаций и порядка расчета показателей оценки деятельности этих организаций.

Данные мониторинга будут направляться в органы власти и в ЦБ РФ, а также предоставляться физическим и юридическим лицам. Уточняются обязательные положения договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, касающиеся обязанностей страховой медорганизации, уточняются случаи, когда договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию считается расторгнутым.

Предусматривается, что страховые медицинские организации ведут деятельность в сфере ОМС на основании договора о финансовом обеспечении ОМС, договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС, заключенного между страховой медорганизацией, территориальным фондом ОМС и медицинской организацией.

В течение одного года со дня вступления закона в силу страховые медорганизации обязаны представить в ЦБ РФ заявление о переоформлении лицензии на осуществление ОМС.