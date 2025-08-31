МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Приказ Роскомнадзора (РКН), который устанавливает конкретные критерии блокировки пропаганды отказа от деторождения, вступает в силу с 1 сентября. Согласно приказу, блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор, при этом информацию о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе ограничивать не будут.

Как поясняли ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, приказ вносит изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Ранее владельцы социальных сетей и других интернет-платформ были обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы.

Роскомнадзор устанавливает "конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации".

В частности, указанные критерии распространяются на информацию, убеждающую в необходимости отказа от деторождения, оправдывающую такой отказ, и представляющую бездетность как предпочтительный жизненный выбор. Критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия (целибатом) и отказом от деторождения на религиозной основе, если она не противоречит внутренним установлениям централизованных религиозных организаций, уточняли в РКН. Также критерии не действуют в отношении информации научно-медицинского характера об отказе от деторождения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. Поправки вносятся сразу в несколько законов, которые регулируют эти отрасли. Запрещается также продвигать идеи чайлдфри среди детей - меры по защите несовершеннолетних от такой информации будут принимать органы власти.