МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кабмин определяет количество платных мест в вузах и стоимость платного образования с 1 сентября 2025 года.

Правительство теперь утверждает документы, по которым "определяется предельное количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных государственных услуг".

Кабмин будет определять условия и порядок предоставления господдержки в части образовательных кредитов, а также размер таких выплат. Правительство будет формировать перечень специальностей, которые могут получить такую государственную поддержку.

С данной инициативой выступили более 350 парламентариев от всех фракций во главе с руководителями обеих палат Федерального собрания - Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Они объясняли подготовку законопроекта необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных кадров и снижения напряженности на рынке труда. На необходимость снизить чрезмерный платный набор указывал и президент РФ.