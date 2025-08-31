МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый порядок и основания для предоставления академического отпуска обучающимся в вузах и колледжах действуют с 1 сентября. Согласно приказу Минобрнауки России, продолжительность академического отпуска теперь не может превышать 12 месяцев, исключения - прохождение военной службы или медицинские показания.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с временной невозможностью освоения ими образовательной программы среднего профессионального или высшего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае призыва на военную службу или заключения контракта о прохождении военной службы, по медицинским показаниям, а также в иных исключительных случаях, в том числе в связи со стихийными бедствиями, по семейным обстоятельствам.

Согласно документу, продолжительность академического отпуска единовременно не может превышать 12 календарных месяцев (за исключением академического отпуска в связи с прохождением военной службы или по медицинским показаниям, срок предоставления которого не может превышать два года).

Согласно предыдущим правилам, продолжительность академического отпуска составляла не более двух лет. Как и раньше, количество академических отпусков, предоставляемых обучающемуся, не ограничено. С 1 сентября в случае, если обучающийся по объективным причинам не может лично представить заявление с документами, его сможет подать законный представитель обучающегося, лицо по заверенной доверенности, либо его можно будет направить по почте или другим доступным способом.

В беседе с ТАСС ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский заявил, что сокращение максимального срока академотпуска до 12 месяцев — оправданная мера. "Затягивание сроков обучения, с одной стороны, негативно влияет на рынок труда, создавая дефицит квалифицированных кадров. С другой — отрицательно сказывается на успешном освоении основной образовательной программы: длительный перерыв приводит к потере знаний и мотивации у студентов. Новый порядок сохраняет баланс между гибкостью и академической эффективностью", - добавил он.