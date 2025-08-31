МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Госпошлина за получение водительских прав старого образца в России выросла в два раза - с 2 до 4 тыс. рублей, нового - с 3 до 6 тыс. рублей. Это следует из закона, который вступил в силу с 1 сентября.

Так, пошлины за выдачу водительских удостоверений выросли в два раза. Они были установлены в 2014 году (для прав нового поколения - в 2018-м) и с того момента не менялись. При этом затраты на их оформление заметно увеличились. Теперь пошлины составят 6 тыс. рублей для удостоверений нового образца, 4 тыс. рублей - старого, 3,2 тыс. рублей - международного. Менять права нужно раз в 10 лет, поэтому, по задумке властей, предлагаемая сумма не будет обременительной.

Госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль увеличивается с 2 до 3 тыс. рублей. За свидетельство о регистрации ТС на бумажном носителе нужно будет заплатить 1,5 тыс. рублей (вместо 500 рублей), на пластиковом носителе - 4,5 тыс. рублей (вместо 1,5 тыс. рублей). Стоимость получения паспорта транспортного средства вырастет с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей.

Кроме того, законом вводится госпошлина за выписку из госреестра транспортных средств. Она составит 50 рублей за запрос. Раньше это было бесплатно, чем массово пользовались не только покупатели автомобилей, но и дилеры, перекупщики, негосударственные сервисы получения данных. Как следствие - в МВД приходило слишком много запросов, причем на одни и те же транспортные средства, всего - более 1,8 млрд запросов в год. Это создавало избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру МВД России.

Вступившем в силу законом также устанавливается пошлина за оформление диагностических карт, которые подтверждают прохождение автомобилем ТО. Эта процедура проводится с использованием IT-инфраструктуры МВД. Так как услуга раньше была бесплатной, издержки министерства не компенсировались. Не редки были случаи ввода ошибочных и некорректных данных операторами технического осмотра.

Появилась госпошлина за выдачу заключения о том, что учебно-материальная база автошколы соответствует требованиям. Это должно, с одной стороны, стимулировать автошколы работать более ответственно, а значит повысить безопасность дорожного движения, с другой - покрыть издержки государства. С учетом того, что автошколы занимаются коммерческой деятельностью и постоянно набирают новых учеников, сумма пошлины - 15 тыс. рублей - чисто символическая, она не повлияет на себестоимость услуг.