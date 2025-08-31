Мурашко: более 45 тыс. студентов начнут обучение в медвузах РФ в 2025 году

Министр здравоохранения также отметил, что с 1 сентября учебу начнут более 30 тыс. ординаторов и более 100 тыс. студентов медицинских колледжей и училищ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обучение в российских медицинских вузах в этом году начнут 45 тыс. студентов, к обучению по программам среднего профобразования приступят более 100 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня, в День знаний, только в образовательных организациях Минздрава России и образовательных организациях, подведомственных субъектам Российской Федерации, к обучению по медицинским специальностям приступят более 45 тыс. обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, более 30 тыс. ординаторов, более 100 тыс. ребят пойдут учиться по программам среднего профессионального образования", - сообщил министр.

По словам Мурашко, в 2025 году в образовательные организации ведомства поступили 2,5 тыс. детей участников СВО и других вооруженных конфликтов, детей, родители которых погибли или получили ранения в ходе СВО, и детей медицинских работников, погибших от ковида, а также сами бойцы спецоперации, в том числе 1 тыс. героев России.