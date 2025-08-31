Поправки в документ вносили на основании предложений граждан и предпринимателей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обновленная версия правил противопожарного режима вступила в силу в России с 1 сентября, соответствующий документ ранее приняло правительством РФ. Как пояснили ТАСС в МЧС, поправки готовились на основании предложений бизнеса и граждан.

Основная задача - "более эффективное обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений".

В частности, проще изложены условия, обеспечивающие пожарную безопасность при хранении и применении легковоспламеняющихся и горючих субстанций в подвальных, цокольных и подземных этажах. Оптимизируются нормы комплектации пожарных щитов, определен порядок проведения испытаний систем пожарной сигнализации. Теперь собственник помещения должен будет ежегодно испытывать не только системы пожаротушения - а их четкий перечень появился в правилах, - но и средства оповещения.

Актуализированы также требования пожарной безопасности для метрополитена и ряд других пунктов.

Всего в документ внесено несколько десятков изменений, однако большая их часть носит технический характер.