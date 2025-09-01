Минтранс уведомит о старте посадки в поезда по биометрии

Правительство разрешило с 1 сентября применять биометрические данные при оформлении билетов и посадки в поезда, если у перевозчика есть такая возможность

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ уведомит пассажиров о начале посадки в поезда по биометрии, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило.

"У нас с 1 сентября просто появилась возможность в законодательстве использовать вот эту биометрию, если будут готовы к этому все обустройства и так далее. Поэтому, да, мы, как только будет все готово, всех, конечно, уведомим", - сказал он.

Правительство РФ с 1 сентября 2025 года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности.

В РЖД сообщали, что с Минцифры и Минтрансом всесторонне прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии. Посадка пассажиров в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября. После урегулирования всех вопросов в холдинге планируют протестировать технологию на одном из действующих маршрутов. После получения результатов РЖД примут решение о ее дальнейшем масштабировании.