Количество таких преступлений составило 162 тыс. 318, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мошенники все чаще стали использовать мессенджеры в своей преступной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД на запрос агентства.

"При совершении ИКТ-преступлений на 2,2% возросло использование злоумышленниками сети Интернет (355 тыс. 182), на 35% - средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеры). Таких преступлений - 162 тыс. 318", - уточнили в министерстве.

С помощью мессенджеров совершено больше мошенничеств, чем с помощью методов социальной инженерии, хотя их использование значительно возросло. "На 85% выросло использование методов социальной инженерии (таких преступлений 129 тыс. 006)", - сообщили в МВД. Всего в январе-июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.