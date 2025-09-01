В частности, уточнили список психических расстройств, добавив в него "общие расстройства психологического развития"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль, вступает в силу с 1 сентября, он был закреплен постановлением правительства РФ в апреле.

Уточнен список психических расстройств: в него добавлены "общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

В списке болезней глаза теперь вместо ахроматопсии значатся "аномалии цветового зрения", под которыми понимается дальтонизм.

Другие протипоказания остаются без изменений. Среди них - эпилепсия, шизофрения и иные серьезные заболевания. В некоторых пунктах уточнено, какие именно коды международной классификации болезней имеются в виду.