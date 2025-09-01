Специально к запуску услуги открыт электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой, отметили в фонде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России начал прием заявок от студенток на оформление пособия по беременности и родам. Чтобы обратиться за выплатой онлайн, специально открыт электронный сервис, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"С 1 сентября отделения Социального фонда по всей стране начали прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе", - говорится в сообщении.

В Соцфонде подчеркнули, что специально к запуску услуги открыт электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Помимо портала госуслуг, заявление также принимается в клиентских службах фонда и МФЦ. Для оформления финансовой поддержки от государства кроме заявления потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Отмечается, что получить выплату наряду с россиянками могут и иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. При этом форма обучения должна быть очной.

Ранее соответствующую выплату предоставляли по месту учебы образовательные организации, ее размер обычно соответствовал размеру средней стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2-5 тыс. рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. С 1 сентября в среднем по стране пособие увеличится до 90 202 рублей за 140 дней отпуска по беременности и родам. С учетом региональных коэффициентов наименьшая выплата предусмотрена для жительниц Липецкой и Тамбовской областей - 74 867 рублей. Наибольший размер пособия - в Чукотском автономном округе (235 424 рубля).

В Соцфонде напомнили, что пособие в новом размере будет назначено в том случае, если заявление было подано в фонд начиная с 1 сентября. Если же заявление подавалось раньше этой даты в учебное заведение, выплату назначат по прежним правилам. В таком случае закон не предусматривает возможности переоформления уже назначенного пособия.