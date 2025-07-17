Уходящие в декрет женщины могут претендовать в России сразу на несколько пособий: единовременное, единое, по беременности и родам (БиР), по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, а также на материнский капитал. Уровень выплат зависит от величины дохода молодой матери, наличия у нее трудоустройства и может отличаться в разных регионах РФ. Подробнее о том, какие правила действуют в 2025 году и на какую помощь от государства может рассчитывать женщина в декрете, — в материале ТАСС

Единое пособие для малообеспеченных

Единое ежемесячное пособие для беременных женщин появилось в России в 2023 году. Претендовать на выплаты могут беременные женщины с низкими доходами, вставшие на учет до 12 недель или до завершения первого триместра беременности. Сумма единого пособия определяется исходя из прожиточного минимума (ПМ), установленного в каждом регионе на трудоспособного взрослого. Для получения пособия необходимо иметь гражданство РФ или постоянно проживать в России.

В 2025 году в среднем по стране выплаты для беременных находятся в диапазоне от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. рублей в месяц. Размер варьируется в зависимости от материального положения женщины. Он может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Самые высокие максимальные выплаты получают жительницы Чукотского автономного округа — 50 448 рублей, самые низкие — Тамбовской и Липецкой областей — 16 043 рубля. Размер единой ежемесячной выплаты в столице (100% ПМ) составляет 27 302 рубля.

Чтобы обосновать право на единое пособие, необходимо доказать, что доход на одного члена семьи за расчетный период не превышал регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом каждый член семьи в возрасте от 18 лет должен иметь доход не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за расчетный период. В среднем по России МРОТ в 2025 году составляет 22 440 рублей, соответственно, за расчетный период соискательница (как и ее муж) должны иметь доход не ниже 89 760 за год.

На первый взгляд может показаться не совсем логичным — для получения пособия малообеспеченный человек должен доказать, что имеет определенный уровень достатка. Однако, как говорит заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев, порог дохода в 4 МРОТ нужен для того, чтобы малоимущие не рассчитывали только на пособия и старались обеспечить себя самостоятельно. "В целом подход такой: для получения пособий неприемлемо вообще ничего не получать на протяжении долгого времени без уважительных причин", — заявил он ТАСС.

К объективным причинам отсутствия дохода относятся следующие:

беременность от 12 недель;

статус многодетной семьи (доход не требуется от одного из родителей);

уход за ребенком до 3 лет;

статус единственного родителя;

мобилизация одного из членов семьи;

принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока

инвалидность несовершеннолетнего ребенка;

уход за нетрудоспособным;

очное обучение у детей до 23 лет;

лечение от трех и более месяцев;

уход за болеющим ребенком дольше трех месяцев;

служба в армии и три месяца после;

лишение свободы и три месяца после;

постановка на учет по безработице сроком до шести месяцев.

Самозанятые также являются исключением для данного правила. Они могут получать доход не ниже двух МРОТ за 12 месяцев.

Оформить единое пособие можно через портал "Госуслуги", также заявление можно подать напрямую в отделение Социального фонда России (СФР) или в МФЦ. Первая выплата происходит в течение пяти рабочих дней после назначения.

Единовременное пособие

Пособие при рождении ребенка положено всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. Родители могут работать по трудовому договору или быть фрилансерами, безработными, индивидуальными предпринимателями — на размер пособия это не влияет. Право на выплату имеют не только родители, но и граждане, их замещающие, — усыновители, опекуны или приемные родители. В случае рождения двух или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

С 1 февраля 2025 года пособие было увеличено с 24 604 до 26 942 рублей (+9,5%). Как и единое пособие, единовременное выплачивает Социальный фонд России. Для оформления пособия нужно зарегистрировать рождение ребенка в ЗАГСе. После регистрации ребенку выдадут свидетельство о рождении. СФР, как правило, перечисляет пособие автоматически после получения данных из ЗАГСа. Можно обратиться за пособием и к работодателю. Выплата производится не позднее 10 рабочих дней со дня получения фондом данных.

Пособие по беременности и родам для работающей женщины

Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после) вырос в 2025 году в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом и составил при одноплодной беременности 794 355 рублей. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1,1 млн рублей. Минимальный размер в первом случае составляет 103 285 рублей, во втором — 115 089 рублей, в третьем — 143 123,5 рубля.

Пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествовавших году наступления отпуска по БиР. Женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ. В районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к зарплате, — в размере, не превышающем МРОТ с учетом этих коэффициентов.

В случае если в двух календарных годах, предшествовавших отпуску по БиР, женщина была в декрете, соответствующие календарные годы по ее заявлению могут быть заменены для расчета среднего заработка предшествующими годами, если это приведет к увеличению размера пособия, уточняется на сайте СФР.

Для начисления выплаты необходимо получить электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам и подать работодателю заявление о предоставлении отпуска по БиР. В случае если ребенок усыновлен, потребуется решение (или его копия) суда. СФР выплачивает пособие в течение 10 рабочих дней со дня представления документов.

Пособие по беременности и родам для безработной

На этот вид пособия имеют право и женщины без работы, а именно уволенные в связи с ликвидацией организации или прекращением индивидуальной предпринимательской деятельности, а также студентки платных и бесплатных образовательных учреждений, обучающиеся очно. Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Если женщина учится, пособие выплачивается в учебном заведении в размере стипендии. С учетом средней суммы стипендии в 2–5 тыс. рублей итоговая выплата составляет от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. рублей.

16 июля этого года Совет Федерации одобрил закон, согласно которому для студенток и аспиранток пособие по беременности и родам увеличится с 1 сентября 2025 года до уровня регионального прожиточного минимума. Нововведение коснется девушек, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профобразования, или научных организациях.

Не могут претендовать на пособие по БиР женщины, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, лишенные родительских прав или ограниченные в них, а также граждане РФ, покинувшие страну. Пособие выплачивается за период отпуска (140 дней) в размере 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Заявление с документами (лист о нетрудоспособности, справка об отсутствии работы или о прекращении деятельности ИП, сведения о рождении ребенка или решение суда об усыновлении) подается очно в отделение СФР, через "Госуслуги" или по почте. Как правило, СФР принимает решение в течение 10 рабочих дней и выплачивает деньги еще в течение пяти дней.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Размер пособия ежегодно индексируется и зависит от статуса гражданина. По общему правилу размер пособия на одного ребенка составляет 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года. Минимальный размер пособия в 2025 году составляет 10 103,83 рубля, максимальный — 68 995,48 рубля. Если в семье двое и более детей младше 1,5 лет, пособие выплачивается на каждого. Однако максимальный размер пособия на всех детей не может быть больше 100% среднего заработка родителя.

Пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет, даже если получатель вышел на работу. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком высчитывается по формуле: доходы за два предыдущих календарных года / количество дней в этих годах × 30,4 × 40%. Назначенное работнику ежемесячное пособие по уходу за ребенком пересчитывается при индексации минимального размера пособия.

Для предпринимателей размер пособия составляет 40% от федерального МРОТ, но не меньше минимального размера (10 103,83 рубля). Максимальный размер — 68 995,48 рубля. Рассчитать размер своего ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет можно с помощью калькулятора на сайте СФР.

Уволенные в период беременности и неработающие матери получают пособие в минимальном размере (10 103,83 рубля). Если мать уволили в период отпуска по беременности и родам (первая часть декретного отпуска), ей выплачивают 40% от ее среднего заработка за 12 месяцев до месяца увольнения. Уволенным в период отпуска по уходу за ребенком (вторая часть декрета) выплачивают пособие в размере 40% среднего заработка, полученного в период за 12 месяцев до отпуска по уходу за ребенком.

Что выгоднее: пособие по уходу или по безработице

Неработающие женщины не могут претендовать на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если они получают пособие по безработице. Возникает вопрос: что выгоднее — получать пособие по уходу или по безработице. Размер последнего рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от средней зарплаты на предыдущем месте работы, причины увольнения и продолжительности периода безработицы. Все пособия по безработице делятся на несколько видов, и в каждом случае используется отдельный калькулятор.

Стандартная выплата предназначена для тех, кто работал по трудовому договору, с момента увольнения прошло не больше года, и продолжительность трудоустройства составила не менее 26 недель (в общей сложности за год). Для этой категории граждан используют следующий порядок расчета. В первые три месяца размер выплаты составит 75% от средней зарплаты. Максимальная сумма выплаты в 2025 году — 14 742 рубля. В последующие три месяца размер пособия составит 60% от заработка, но не более установленной правительством суммы (на 2024 год она составляла 5 370 рублей). В 2025 году низшая граница размера пособия установлена на отметке 1 764,05 рубля.

"Пособие по безработице выплачивается в течение определенного срока, уменьшаясь в течение времени, за которое гражданин так и не нашел работу. Таким образом, выгоднее получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет", — констатирует Иван Соловьев.

Материнский капитал

Госпрограмма, регулируемая Федеральным законом "О дополнительных мерах господдержки семей с детьми", будет работать до конца 2030 года. Величина маткапитала регулярно индексируется. В этом году — на 9,5% (подробнее см. инфографику ТАСС). Сертификат на госпомощь автоматически приходит в личный кабинет на "Госуслугах" в течение трех недель после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Обналичить средства нельзя, но их можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования и на другие цели.

Как говорят эксперты, маткапитал на сегодняшний день является наиболее действенным и мотивирующим для будущих родителей. "За время существования программы выдано свыше 14 млн сертификатов. Сегодня маткапитал прочно интегрирован в бюджетное планирование. Он индексируется и является мощным инструментом преодоления демографической ямы 90-х годов. В связи с этим вполне возможно предположить, что его выплаты будут продолжены и после 31 декабря 2030 года. Указанная дата обозначена, скорее всего, в качестве горизонта планирования экономической политики действующего президента России", — заключает Иван Соловьев.

Евлалия Самедова