В Кремле рассказали, чем угощали участников встречи ШОС+

Главам государств и правительств принесли чай и десерт

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Главам государств и правительств, участвующим в заседании ШОС+, подали чай и десерт. Видео приводится в Telegram-канале Кремля.

Саммит проходит в Тяньцзине в КНР. Россию на мероприятии представляет президент Владимир Путин. На кадрах видно, как для каждого участника встречи выносят индивидуальный поднос с чайником, чашкой с изображением китайского дракона, пирожным.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.

В заседаниях ШОС+ принимают участие представители и других стран, а также международных организаций.