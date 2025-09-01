Главврач центра им. Вишневского Федор Семенов рассказал, что Сергея Солдатова положили в реанимацию, но вскоре могут перевести в клиническое отделение ран и раневых инфекций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранение в приграничном районе Курской области и доставленный для лечения в московский центр им. Вишневского, 2 сентября может быть переведен в клиническое отделение ран и раневых инфекций. Об этом сообщил главный врач центра Федор Семенов в комментарии телеканалу "Россия-24".

Он рассказал, что в реанимации провели необходимый осмотр пациента и назначили дополнительные методы исследования. "Мы посмотрим эти результаты и выработаем дальнейшую тактику ведения его в нашей клинике. Сегодня мы его отмониторим в условиях реанимации. Завтра, вполне вероятно, что мы уже сможем его перевести в клиническое отделение ран и раневых инфекций, где будет продолжена системная плановая работа", - сказал главный врач.

Лечащий врач оператора Валерий Митиш рассказал, что предстоит провести местное лечение раны нижней конечности, укрепить общее состояние пациента и добиться восстановления всех репаративных свойств организма, а потом в плановом порядке выполнить следующую операцию.