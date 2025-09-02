2 сентября 1945 года подписанием Акта о капитуляции Японии завершилась Вторая мировая война. 16 сентября 1945 года в Харбине прошел совместный парад, посвященный победе над милитаристской Японией. Среди боевой техники — редкие на тот момент варианты танка Т-34. ТАСС впервые публикует полный вариант снимка, сделанного фотокорреспондентом Анатолием Егоровым, и вспоминает харбинский парад Победы 1945 года

Перед вами фотография парада в Харбине 16 сентября 1945 года. На ней на переднем плане танк Т-34 образца 1941 года с призывом "За Сталина!", а за первой "тридцатьчетверкой" гордо идут два танка образца 1943 года — с шестигранными башнями-"гайками" и командирскими башенками. Хотя на Западе некоторые из них и доехали до Берлина, в Дальневосточной армии таких оставалось уже мало.

Ведь на советско-германском фронте почти все танки первых выпусков были потеряны в ходе ожесточенных оборонительных сражений, в которых ценой огромной крови провалился план "Барбаросса" — пресловутый фашистский блицкриг. Как известно, ожесточенное сопротивление Красной армии сорвало первоначальные планы захвата Москвы и Ленинграда уже к 25 августа 1941 года. Вместо планировавшегося Гитлером парада на Красной площади фашистов по брусчатке в ноябре гордо прошли части Красной армии, затем нацистов разбили под Москвой.

К 1941 году на Дальнем Востоке японские милитаристы после поражения на Халхин-Голе в 1939 году вопреки надеждам Гитлера заняли фактический нейтралитет по отношению к СССР. Советские соединения, все четыре года дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке, тоже ждали нападения — но снабжение их велось по остаточному принципу. Если Западный фронт все время всеми силами довооружали и перевооружали, то на Дальнем Востоке все еще стояли в том числе легкие танки Т-26 и БТ, а на фото- и кинохронике тех лет бойцы нередко носят широкополую каску СШ-36 старого образца, хотя на советско-германском фронте ее полностью заменил шлем СШ-40.

Когда 5 апреля 1945 года СССР разорвал подписанный с Японией 13 апреля 1941 года Пакт о нейтралитете, а через три месяца после победы в Европе, 9 августа 1945 года, объявил войну Японской империи, то фактически использовал против японских войск тактику блицкрига — и блестяще выполнил боевую задачу по разгрому Квантунской армии. Имея на вооружении в том числе разработанные еще в 1930-х легкие танки, советские войска разгромили японцев буквально в считаные дни: уже 16 августа 1945 года командующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться, хотя фактически бои шли до 20-го. А уж наш легендарный Т-34 просто не имел себе равного по боевой мощи японского танка — поэтому-то эти старые Т-34 образца 1941 и 1943 годов и оказались на этом параде Победы целыми и невредимыми.

И именно сокрушительный разгром советскими воинами огромной Квантунской армии вынудил императора Хирохито капитулировать, а не атомная бомбардировка двумя самолетами Хиросимы и Нагасаки. Всего американскими бомбардировщиками было уничтожено около 65 городов Японии, причем один только массовый налет на Токио в ночь на 10 марта 1945 года привел к гибели 84 тыс. человек и оставил бездомными до миллиона.

Снимок с Т-34 сделал фотокорреспондент Анатолий Егоров. Перед вами его полная версия: позади трех танков виден четвертый — это как раз уже более поздний Т-34-85, который и сегодня участвует в парадах в День Победы. А снимок передал в ТАСС известный российский актер театра и кино Николай Сахаров — он бережно хранит фотонаследие, подаренное ему дочерью Анатолия Егорова. Полная версия этого снимка публикуется впервые.

