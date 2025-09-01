Марочко: Парубия могли ликвидировать как политического конкурента Зеленского

Как бывший секретарь СНБО он явно имел какие-то бизнес-интересы и получал очень серьезные доходы, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский может быть причастен к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, поскольку Парубий, имея управленческие ресурсы, мог повлиять на ход президентских выборов. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Рано или поздно на Украине будут выборы. И, имея ресурсы, Парубий мог серьезно нагадить Зеленскому. Более того, как бывший секретарь СНБО (Совет национальной безопасности Украины - прим. ТАСС) он явно имел какие-то бизнес-интересы и получал очень серьезные доходы с кормушки министерской силового ведомства. <…> Я связываю [убийство Парубия] как раз и с устранением политического конкурента. В этом может быть замешан и сам пан Зеленский. Не удивлюсь, если это в дальнейшем будет озвучено и будут представлены факты", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее глава управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко заявил, что следствие рассматривают несколько версий убийства, в том числе всегда упоминаемый Киевом "российский след", однако не уточнил, в чем именно он заключаются. При этом в местных соцсетях появлялась информация о возможной причастности к смерти Парубия представителей неонацистских группировок и местного криминального мира.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан. Как позже сообщили в правоохранительных органах, это 52-летний безработный житель Львова. Ему предъявлены обвинения по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В течение 60 часов его должны доставить в суд для избрания меры пресечения. Обвинение будет требовать заключения под стражу без возможности внесения залога.