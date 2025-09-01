В парке исторических миниатюр будут устанавливать монументы, которые демонтировали в Европе

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Парк исторических миниатюр "Спасенная Европа" в Калининграде дополнят другие памятники советским воинам, демонтированные в Европе. Об этом сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Безусловно, здесь будут установлены те памятники, над которыми надругались, которые были снесены в Европе. Мы будем продолжать карту Европы", - сказал Малышева ТАСС.

Она отметила, что дальше проект будет развиваться в разных направлениях, планируется также охватить в том числе демонтированные, перенесенные монументы. Она напомнила о решении властей Львова о переносе мемориала "Холм Славы" с останками советских воинов на городское кладбище. "Уверена, что вот такая полная палитра, она невозможна и без памятников, которые сохранены и установлены были в Европе. И это показывает реальный масштаб памяти благодарных потомков и одновременно масштаб освободительной миссии Красной армии", - сказала Малышева.

Историк подчеркнула, что "главное, что сама концепция парка "Спасенная Европа" будет выдержана".

В Калининграде 1 сентября открыли парк с семью копиями снесенных в Европе памятников советским воинам.