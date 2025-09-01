Во Львове завершили эксгумацию польских солдат

Перезахоронение останков запланировано на первую неделю октября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Эксгумация останков поляков, погибших в начале Второй мировой войны, завершена во Львове, в захоронениях могут находиться останки 40-50 человек. Об этом сообщило Минкультуры Украины.

"Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища в Збоище (бывшее село, ныне - в пределах Львова, - прим. ТАСС). В ходе работ были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5 на 4 метра, расстояние между которыми составляет примерно 2 метра. По архивным и историческим данным, в первой яме похоронили военных, погибших в бою 12 сентября [1939 года], а во второй - павших несколькими днями позже. По результатам исследований, в двух захоронениях может быть от 40 до 50 человек, однако точное количество установить сложно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Уточняется, что специалисты работали над эксгумацией захоронений более четырех недель. Перезахоронение найденных останков запланировано на первую неделю октября. В конце сентября Минкультуры рассчитывает начать раскопки в селе Юречкова на территории Польши, где могут быть захоронены боевики Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

21 мая польские специалисты сообщили о завершении первого этапа эксгумации убитых боевиками УПА в ночь с 12 на 13 марта 1945 года поляков в деревне Пузники Тернопольской области на западе Украины. Это были первые эксгумационные работы после решения властей в Киеве в ноябре 2024 года разблокировать процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков, приостановленный в 2017 году украинским Институтом национальной памяти, что стало одной из причин нового витка напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.