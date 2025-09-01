Трутнев: память о подвиге советского десанта на Шумшу нужно сохранить

На острове, в частности, ведутся работы по очистке и консервации бронетанковой и артиллерийской техники и ее экспонирования на специально оборудованных площадках

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Подвиг Курильской десантной операции 1945 года является частью истории, который необходимо сохранить. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Это кусок нашей истории. Причем истории замечательной, победоносной и вселяющей уверенность в следующее поколение. Поэтому я уверен, что Шумшу надо сохранить. Мы будем хранить память о героях, а дальше двигаться вперед, чтобы наша страна побеждала всегда. Вот простая такая задача. И Дальний Восток, который тоже старается одерживать победы на мирном фронте и, поверьте, на военном тоже, старается это демонстрировать", - сказал вице-премьер.

На Шумшу ведутся работы по очистке и консервации бронетанковой и артиллерийской техники и ее экспонирования на специально оборудованных площадках, восстановление окопов, траншей, очистка дотов и фортификационных сооружений. Кроме того, проводятся работы по благоустройству действующего Мемориального комплекса в честь воинов-освободителей (гора Северная), включающих в себя текущий ремонт, обновление и покраску элементов.

О Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.

Высадка десанта на остров Шумшу стала наиболее сложным моментом Курильской операции. Остров был превращен японцами в укрепрайон с гарнизоном в 8,5 тыс. человек, 60 танками, сотнями орудий артиллерии. Противник соорудил около 60 бетонных дотов и дзотов, свыше 300 закрытых пулеметных точек, соединенных подземными ходами. Рядом располагался 13-тысячный вражеский гарнизон острова Парамушир. Состав советского десанта был чуть более 8 тыс. человек с легким вооружением - 218 орудий и минометов. На штурм острова они шли без танков и артиллерии.